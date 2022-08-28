Борис Джонсон призвал британцев потерпеть высокие цены, чтобы победить Путина

Сколько бы правительство не напоминало о том, что в энергетическом шантаже Британии и Европы виноват Путин, граждан возмущают, прежде всего, британские чиновники.

За год ток в Британии подорожал втрое – это основная причина стремительной инфляции, такого здесь не видели уже сорок лет, говорится в ТСН.

Но стоимость энергоносителей для населения может еще больше вырасти до зимы, здесь все чаще говорят о топливной бедности – словосочетании родом из семидесятых годов.

«Если вам приходится тратить 10 и более процентов своей прибыли, чтобы позволить себе приличный уровень отопления и тока – это в Британии уже называется топливной бедностью. 10 тысяч человек ежегодно умирает из-за того, что не может отапливать дом. В этом году эта цифра резко прыгнет вверх», – объясняет исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action Адам Скорер.

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В Донецкой области на бесконечное количество пехоты и боеприпасов врага, украинцы отвечают ювелирной точностью попаданий Проблема еще и в том, что последние полгода в Британии правительственный кризис, на смену Борису Джонсону вскоре придет другой премьер, или премьер. Главные кандидатуры – нынешний глава британской дипломатии Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Политическая борьба затянулась, новый кабинет министров будет ожидать — новый кризис, зимний. Здесь уже всерьез рассматривают возможность отключений тока и для предприятий, и для населения. Поэтому неудивительно, что многие мечтают о возвращении к старому дешевому российскому газу. «Все еще может очень сильно измениться, например, Россия с Украиной заключат мирное соглашение и цены стабилизируются или даже уменьшатся», — говорит глава энергорегулятора Великобритании Джонатан Брирли.

В своем обращении к британцам Борис Джонсон, который в День независимости Украины в третий раз за год посетил наше государство, предостерегает: если пойти на уступки Кремлю сейчас, вслед за Украиной пострадают другие государства. Потому что Россия не остановится, и для других станет ясно, что международное право больше не работает, можно завоевывать что угодно силой.

«Путин считает, что безжизненные европейские политики не смогут решительно бороться, а следовательно, как только наступит зима, мы снимем санкции и призовем умолять о российской нефти и газе. Он верит, что мы устанем поддерживать Украину и начнем толкать ее к соглашению с кремлевским тираном, каким бы противным ни было это соглашение. Но это было бы полнейшим безумием. В этой ожесточенной борьбе украинский народ может победить и победит. Так же и Великобритания», — пишет в обращении Джонсон.

Из-за финансовых затруднений 50 тысяч украинских беженцев рискуют оказаться на улице: правительственную программу, фактически оплачивавшую им жилье, все еще не продлили. Правительство критикуют за то, что чиновники после объявления неизбежного повышения цен на топливо отказываются появляться в телеэфирах, чтобы не отвечать на болезненные вопросы. «Придется менять жизнь. Включать газ только при реальной необходимости. Следить за тем, чтобы весь лишний свет был выключен. Иначе мы просто не выживем, зарплаты никому не поднимут», — говорят местные.

«Да они просто издеваются над нами, что это за правительство – задирать нам цены, а потом хвастаться, что энергетические компании имеют миллиарды доходов. Всю эту систему нужно сломать, страна должна проснуться», — добавляет владелица магазина Венди.

Сколько бы правительство не напоминало о том, что в энергетическом шантаже Британии и Европы виноват Путин, граждан возмущают, прежде всего, британские чиновники. Какие правительство за правительством не отказывались от дешевого российского газа, а теперь вынуждены экстренно искать другие варианты обеспечить страну, по крайней мере, жизненно необходимым запасом горючего.

Из-за того, что продать газ некому Россия ежедневно сжигает его на 10 миллионов долларов, но демонстрирует полную готовность морить Европу холодом.

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