На границе с Польшей двое псевдостудентов пытались за подкуп сбежать из Украины

Мужчины хотели уехать из Украины и пытались дать взятку.
На границе с Польшей задержали двух мужчин, которые выдавали себя за "студентов" и пытались подкупить пограничницу, чтобы сбежать из Украины.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"29-летний водитель "Ауди" и его пассажир — 28-летний полтавчанин, ехавшие в Польшу, на пункте пропуска "Устилуг" предоставили фальшивые документы об обучении за границей. После отказа в пропуске они попытались предоставить взятку в размере 500 долларов и 500 евро, после чего их задержали пограничники Волынского отряда", – говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатье уклонист "с инвалидностью" не смог убежать за границу.
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