На кордоні з Польщею двоє псевдостудентів намагалися за підкуп втекти з України

Чоловіки хотіли виїхати з України та намагалися дати хабара.
На кордоні з Польщею затримали двох чоловіків, які видавали себе за "студентів" і намагалися підкупити прикордонницю, аби втекти з України.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"29-річний водій "Ауді" та його пасажир – 28-річний полтавець, які їхали до Польщі, на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном. Після відмови у пропуску вони спробували надати хабар у розмірі 500 доларів та 500 євро, після чого їх затримали прикордонники Волинського загону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті ухилянт "з інвалідністю" не зміг втекти за кордон.
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