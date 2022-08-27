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На Закарпатті ухилянт "з інвалідністю" не зміг втекти за кордон

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На Закарпатті ухилянт "з інвалідністю" не зміг втекти за кордон

Фото: Державна прикордонна служба України

У Закарпатській області на пункті пропуску "Тиса" мешканець Прикарпаття намагався виїхати за кодон із фальшивими документами.

Мешканя Івано-Франківської області затримали прикордонники Чопського загону. Аби виїхати з України до Угорщини чоловік призовного віку вдавав з себе інваліда.

Про це повідомилиу пресслужбі Західного регіонального управління ДПСУ.

Втім, прикордонники встановили, що документи про інвалідність, які надав прикарпатець на контроль, підроблені. Саме тому ухилянта притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону.

Крм того, у діях чоловіка вбачають ознаки правопорушення за статтею "ухилення від призову за мобілізацією". Крім того, до поліції направлено повідомлення про виявлення в діях ознак правопорушення за статтею "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Як повідомлялося, ухилянта затримали прикордонники Могилів-Подільського загону. Прикордонний наряд виявив 36-річного українця під час перевірки потяга. У порожньому товарному вагоні він намагався втекти до Молдови

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3462
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