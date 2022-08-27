На Закарпатье уклонист "с инвалидностью" не смог убежать за границу

В Закарпатской области на пункте пропуска "Тиса" житель Прикарпатья пытался выехать за кодон с фальшивыми документами.

Житель Ивано-Франковской области задержали пограничники Чопского отряда. Чтобы выехать из Украины в Венгрию мужчина призывного возраста делал вид инвалида.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления ГНСУ.

Впрочем, пограничники установили, что документы об инвалидности, предоставленные прикарпатцем на контроль, поддельные. Именно поэтому уклоняющегося привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Кроме того, в действиях мужчины видят признаки правонарушения по статье "уклонение от призыва по мобилизации". Кроме того, в полицию направлено сообщение об обнаружении в действиях признаков правонарушения по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Как сообщалось, ухілянта задержали пограничники Могилев-Подольского отряда. Пограничный наряд обнаружил 36-летнего украинца во время проверки поезда. В пустом товарном вагоне он пытался бежать в Молдову

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