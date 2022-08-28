Борис Джонсон закликав британців потерпіти високі ціни аби перемогти Путіна

Скільки б уряд не нагадував про те, що в енергетичному шантажі Британії і Європи винен Путін, громадян обурюють, передовсім, британські чиновники.

За рік струм у Британії подорожчав утричі - це основна причина стрімкої інфляції, такого тут не бачили вже сорок років, йдеться в ТСН.

Але вартість енергоносіїв для населення може ще більше вирости до зими, тут все частіше говорять про паливну бідність - словосполучення родом з сімдесятих років.

«Якщо вам доводиться витрачати 10 і більше відсотків свого прибутку, аби дозволити собі пристойний рівень опалення та струму - це в Британії вже називається паливною бідністю. 10 тисяч людей щороку вмирає через те, що не може опалювати будинок. Цього року ця цифра різко стрибне вгору», - пояснює виконавчий директор благодійної організації National Energy Action Адам Скорер.

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На Донеччині на нескінченну кількість піхоти і боєприпасів ворога, українці відповідають ювелірною влучністю потрапляньПроблема ще й у тому, що останні пів року в Британії урядова криза, на зміну Борису Джонсону невдовзі прийде інший прем’єр, чи прем’єрка. Головні кандидатури - нинішня голова британської дипломатії Ліз Трасс та колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Політична боротьба затягнулася, на новий кабінет міністрів очікуватиме - нова криза, зимова. Тут уже серйозно розглядають можливість відключень струму і для підприємств, і для населення. Тому не дивно, що багато хто мріє про повернення до старого дешевого російського газу. «Все ще може дуже сильно змінитися, наприклад Росія з Україною укладуть мирну угоду і ціни стабілізуються чи навіть зменшаться», - каже голова енергорегулятора Великої Британії Джонатан Брірлі.

У своєму зверненні до британців Борис Джонсон, який на День незалежності України втретє за рік відвідав нашу державу, застерігає: якщо піти на поступки Кремлю зараз, слідом за Україною постраждають інші держави. Бо Росія не зупиниться, та й для інших стане ясно, що міжнародне право більше не працює, можна завойовувати що завгодно силою.

«Путін вважає, що мляві європейські політики не зможуть рішучо боротися, а відтак щойно настане зима, ми знімемо санкції і приповземо благати про російську нафту й газ. Він вірить, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо штовхати її до угоди з кремлівським тираном, якою б гидкою не була ця угода. Але це було би цілковитим божевіллям. У цій жорстокій боротьбі український народ може перемогти і переможе. Так само і Британія», - пише у зверненні Джонсон.

Через фінансову скруту 50 тисяч українських біженців ризикують опинитися на вулиці: урядову програму, що фактично оплачувала їм житло, все ще не продовжили. Уряд критикують за те, що чиновники після оголошення неминучого підвищення цін на пальне, відмовляються з’являтися в телеефірах, щоб не відповідати на болючі питання. «Доведеться змінювати життя. Вмикати газ тільки за реальної потреби. Стежити за тим, аби все зайве світло було вимкнене. Інакше ми просто не виживимо, зарплатні нікому не піднімуть» - кажуть місцеві.

«Та вони просто знущаються з нас, що це за уряд - задирати нам ціни, а потім хвалитися, що енергетичні компанії мають мільярди прибутків. Всю цю систему треба зламати, країна має прокинутись», - додає власниця крамниці Венді.

Скільки б уряд не нагадував про те, що в енергетичному шантажі Британії і Європи винен Путін, громадян обурюють, передовсім, британські чиновники. Які уряд за урядом не відмовлялися од дешевого російського газу, а тепер змушені екстрено шукати інших варіантів забезпечити країну принаймні життєво необхідним запасом пального.

Через те, що продати газ нікому Росія щоденно спалює його на 10 мільйонів доларів, але демонструє повну готовність морити Європу холодом.

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