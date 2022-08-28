Вчені назвали малопомітні симптоми серцевої недостатності

У новому дослідженні кардіологічна асоціація назвала найпоширеніші ранні симптоми, на які варто звернути увагу.

Серцева недостатність — одне з найпоширеніших захворювань, від якого все ще не винайшли ліки.

Про це пише Futurism.

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що найнебезпечнішим вважається поєднання втоми та задишки — ці два симптоми разом можуть спричинити зниження активності, яке, зі свого боку, може призвести до атрофії м'язів.

Ранні симптоми серцевої недостатності:

втома (найпоширеніший симптом)

задишка

розлад шлунку

нудота

блювання

втрата апетиту

зниження активності

атрофія м'язів

Серцева недостатність виникає, коли серце не може перекачувати достатню кількість крові до органів. Непомітні перші симптоми допоможуть надалі людям запобігти розвитку хвороби, а можливо, навіть попередити її виникнення.

Коли хапатися за серце під час війни: кардіохірург Костянтин Руденко

Читайте також: