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Вчені назвали малопомітні симптоми серцевої недостатності

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Вчені назвали малопомітні симптоми серцевої недостатності

Фото: pixabay.com

У новому дослідженні кардіологічна асоціація назвала найпоширеніші ранні симптоми, на які варто звернути увагу.

Серцева недостатність — одне з найпоширеніших захворювань, від якого все ще не винайшли ліки.

Про це пише Futurism.

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що найнебезпечнішим вважається поєднання втоми та задишки — ці два симптоми разом можуть спричинити зниження активності, яке, зі свого боку, може призвести до атрофії м'язів.

Ранні симптоми серцевої недостатності:

  • втома (найпоширеніший симптом)
  • задишка
  • розлад шлунку
  • нудота
  • блювання
  • втрата апетиту
  • зниження активності
  • атрофія м'язів

Серцева недостатність виникає, коли серце не може перекачувати достатню кількість крові до органів. Непомітні перші симптоми допоможуть надалі людям запобігти розвитку хвороби, а можливо, навіть попередити її виникнення.

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