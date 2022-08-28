Вчені назвали малопомітні симптоми серцевої недостатності

У новому дослідженні кардіологічна асоціація назвала найпоширеніші ранні симптоми, на які варто звернути увагу.
Серцева недостатність — одне з найпоширеніших захворювань, від якого все ще не винайшли ліки.
Про це пише Futurism.
Під час дослідження вчені дійшли висновку, що найнебезпечнішим вважається поєднання втоми та задишки — ці два симптоми разом можуть спричинити зниження активності, яке, зі свого боку, може призвести до атрофії м'язів.
Ранні симптоми серцевої недостатності:
- втома (найпоширеніший симптом)
- задишка
- розлад шлунку
- нудота
- блювання
- втрата апетиту
- зниження активності
- атрофія м'язів
Серцева недостатність виникає, коли серце не може перекачувати достатню кількість крові до органів. Непомітні перші симптоми допоможуть надалі людям запобігти розвитку хвороби, а можливо, навіть попередити її виникнення.
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