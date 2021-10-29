Фейковые COVID-сертификаты: схему продажи разоблачили в Виннице

За 250 евро злоумышленники вносили недостоверные сведения о вакцинации.

В Виннице полиция раскрыла схему изготовления фиктивных документов о вакцинации против ковид. За одну такую справку мошенники брали до 250 евро.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 29 октября.

Организовал схему винницкий предприниматель совместно с семейными врачами. Рекламу ковидных сертификатов размещал в группах в Интернете, все данные медики занесли в систему, а вакцину пациентам не вводили.

Полицейские поймали их с поличным во время контрольной передачи денег. Обыски провели как у предпринимателя, так и в помещении амбулатории семейного врача: изъяли ноутбуки, где вносились все данные о "вакцинированных". Будут ли искать людей, купивших сертификаты, правоохранители пока не говорят. А вот жуликам за фальшивые сертификаты грозит до 6 лет тюрьмы.

“Предприниматель Винницкой области активно создавал в приложениях группы с приблизительным количеством 3 тысячи человек, где было предложение получения сертификата, не проводя вакцинации, за денежное вознаграждение 250 евро за один. Деньги он делил с работниками медицинской службы”, — сказал Александр Уляненко, начальник отдела противодействия киберпреступлениям полиции Винницкой области.

Новости Украины: в Виннице полиция раскрыла схему изготовления фиктивных документов о вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку