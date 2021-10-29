Фейкові COVID-сертифікати: схему продажу виявили у Вінниці

За 250 євро зловмисники вносили недостовірні відомості про вакцинацію.

У Вінниці поліція розкрила схему виготовлення фіктивних документів про вакцинацію від ковіду. За одну таку довідку шахраї брали до 250 євро.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 жовтня.

Організував схему вінницький підприємець спільно із сімейними лікарями. Рекламу ковідних сертифікатів розміщував у групах в Інтернеті, всі дані медики занесли у систему, натомість вакцину пацієнтам не вводили.

Поліцейські спіймали їх на гарячому під час контрольної передачі грошей. Обшуки провели як у підприємця, так і в приміщення амбулаторії сімейного лікаря: вилучили ноутбуки, де вносились всі дані про “вакцинованих”. Чи шукатимуть людей, які купили сертифікати, правоохоронці поки не кажуть. А от шахраям за фальшиві сертифікати загрожує до 6 років в’язниці.

“Підприємець Вінницької області, активно створював у додатках групи з приблизною кількістю 3 тис чоловік, де була пропозиція отримання сертифікату, не проводячи вакцинації за грошову винагороду 250 євро за один. Гроші він ділив в працівниками медичної служби”, - сказав Олександр Уляненко, начальник відділу протидії кіберзлочинам поліції Вінниччини.

Новини України: у Вінниці поліція розкрила схему виготовлення фіктивних документів про вакцинацію

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