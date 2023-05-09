Как расти после психологической травмы: советы специалиста

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О посттравматическом стрессовом расстройстве и посттравматическом росте рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

Достаточно значительное число ученых и практиков считают посттравматическое стрессовое расстройство как абсолютно естественную реакцию организма на травматическое событие, все же официально это психическое расстройство, имеющее четкую симптоматику: наличие навязчивых мыслей или образов о травматическом событии; избегание людей и мест, напоминающих об этом событии; искаженные мысли (мир опасен, людям нельзя доверять) и эмоции (страх, ужас и беспомощность), а также гипервозбуждение.

Важно понимать, что только около 6-9% людей после переживания травматического события имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства. Основными факторами риска являются тяжесть травмы, отсутствие социальной поддержки и нехватка личностных ресурсов (тип темперамента, черты характера, ценности и смыслы).

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Подавляющее большинство лиц около 50-70% после травматического события имеют потенциал для посттравматического роста. Это очень важно, ведь люди получают новое понимание себя, других и мира, что в результате дает новое видение и ценность своей жизни. Посттравматический рост не следует путать с возобновляемостью как способностью возвращаться в свое прежнее состояние после травматического события. Посттравматический рост – это не только возвращение к своей прежней жизни, но наполнение его новыми смыслами и обогащение себя как личности.

Можно ли достичь посттравматического роста автоматически? Ответ утвердительный, но это опять-таки зависит от личностных ресурсов человека. Поэтому лучше не ждать, когда это произойдет, а помочь себе в этом.

Украинский центр психотравмы дает советы для посттравматического роста.

Просмотрите свою жизнь. В чем его ценность для Вас? Какова Ваша жизненная цель? Каждый ли Ваш день приближает Вас к ее достижению? Совершит ревизию своих отношений с другими, с кем Вы общаетесь? Кто важны для Вас людьми? Достаточно ли времени Вы проводите с ними? Задумайтесь о новых возможностях в Вашей жизни, которые открылись после травматического события? Жизнь изменилась, но всегда можно увидеть за горизонтом что-то новое, с чего можно начать другую страницу. Почувствуйте личностную силу. Нет бездарных людей, природа просто не допускает пустых пятен в своем цикле. Итак, просто нужно задуматься о преимуществах своей личности, и решить, где именно их лучше всего применить. Поработайте над своим духовным укреплением. Это может быть укрепление религиозной веры, слияние с природой, отождествление с национальной культурой и т.п.

Жизнь нам дает много примеров для возможностей посттравматического роста, обогащения своей жизни. Так, во время пандемии люди по всему миру жили в длительном травматическом стрессе и прогнозировали катастрофические сценарии для себя и своих родных. Но на днях гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус официально заявил об отмене статуса пандемии коронавируса. Пандемия многому научила нас. Одним из последствий есть преимущества дистанционного/смешанного формата работы, обучения, профессионального общения, телемедицины и т.д. Сейчас такой формат важен для Украины, где военное положение обязывает значительное количество областей работать дистанционно. И мы доказали, что мы с этим успешно можем справиться.

Хорошей метафорой посттравматического роста являются концуги – традиционный японский метод ремонта керамики, в результате чего посуда становится гораздо лучше и прочнее, чем была до этого. А у человека как высокоорганизованной системы есть гораздо больше возможностей, чем у керамики, просто следует эти ресурсы вовремя использовать.

Напомним, что ранее мы писали о том, что такое синдром годовщины и как с ним бороться.

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