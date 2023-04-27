Стоит ли откладывать жизнь на потом во время войны: советы психолога

Война – это не только глубокая физическая рана, но тяжелая психическая травма для отдельного человека, семьи и целой нации.

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О том, что почему не стоит откладывать жизнь на потом во время войны, рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

Следует помнить, что не всегда переживание травматических событий приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Естественное преодоление травматического опыта без проблем с психическим здоровьем зависит от трех факторов: глубины травмы, социальной поддержки и личностных ресурсов человека.

Глубину травмы мы не можем изменить, она возникает объективно и не поддается нашему контролю. А вот последние два фактора зависят от нас, и поэтому именно этим факторам следует уделить наибольшее внимание.

Социальное окружение – это наша близкая семья и община. В Украине мы не привыкли полагаться на поддержку сообщества, к которому относимся. В то время как в других странах, в которых люди испытывают длительный травматический стресс, сообщество (профессиональное, религиозное, спортивное, местное) оказывает важную психосоциальную поддержку, которая имеет значительный исцеляющий эффект для человека после травматического события.

Личностные ресурсы – это тоже сфера, которую мы можем постоянно удобрять. Это наша способность к восстановлению, которая основывается на жизненных смыслах, умении радоваться всем проявлениям жизни и благодарить за каждый миг, даже когда рядом слышишь шаги смерти. Способность радоваться весне, дождю, солнцу, цветам, птицам у многих людей не врожденная, этому также нужно учиться. Точнее она была врожденной, но современный человек в мире цифровых технологий и господство искусственного интеллекта эту способность потерял. Легче всего удается лелеять способность радоваться – это быть на природе. Именно там, наблюдая за всем живым, понимаешь, что ты тоже являешься одной клеткой этой целостной природной жизни. И потому с тобой и твоими родными ничего страшного не может произойти, потому что вы – не можете попасть за пределы этой целостной жизни, ведь все происходит именно в этом цикле целостного организма.

Важны Ваши жизненные цели – большие и маленькие, которые ни в коем случае нельзя откладывать на потом. Если вы планировали положить брусчатку, делайте это сейчас, не ждите завершения войны. Это ваша жизнь, которая длится каждый день, независимо от того, что происходит вокруг. Жизнь нельзя остановить на время, пока идет война, а затем продолжить снова. Природа этого не позволит.

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Еще одним способом наполнять собственные личностные ресурсы и подпитывать социальные связи есть празднование праздников. В украинской традиции именно праздники объединяют людей, семью и сообщество. Поэтому очень важны празднование этих праздников, встречи с семьей, семейные беседы и столь необходимая в эти времена теплая поддержка. Также важно взращивание наших традиций и ритуалов (выпекание куличей, сбор пасхальных корзин) в праздновании праздников, ведь это тоже часть нашей национальной духовной культуры, которая передается из поколения в поколение.

Важно помнить, что война – это не только физическое уничтожение военного и гражданского населения, а также полное психическое и моральное истощение. Потому в наших руках не допустить этого. Взращивание личностной устойчивости и восстанавливаемости, а также теплых отношений – это наш путь к победе, это залог посттравматического роста и общей обновляемости украинской нации.

Напомним, что ранее мы писали о том, что такое синдром годовщины и как с ним бороться.

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