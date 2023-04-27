Планы Путина на 9 мая: объявит ли фюрер об окончании войны

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сказал, что идеальным вариантом было бы уже объявить завершение так называемой "СВО" и сообщить всем россиянам, что все цели достигнуты.

Военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что Владимир Путин не объявит завершение "СВО" 9 мая, потому что его не поймут.

“Я, честно говоря, ничего не ожидаю от 9 мая. Путину сейчас нет смысла объявлять завершение СВО. Если они терпят существенное поражение, тогда можно объяснить, почему Путин что-то объявляет. Но если он просто выйдет и скажет слово конец, то люди никак на это не отреагируют. Суть в том, что Пригожин говорил не столько о войне, сколько о том, что нужно перейти к обороне. Он имел в виду, что они не будут больше ничего увлекать, они захватили и переходят к обороне. Я думаю, что здесь Пригожин и озвучил базовый план. То есть, если они попытаются забрать Бахмут, но я убежден, что это не получится до 9 мая, они будут вынуждены так или иначе перейти к обороне. У них просто в Бахмуте такая ситуация, что они его либо захватят полностью, либо потеряют. То есть не может линия фронта остановиться где-нибудь посередине или по каким-то кварталам”, — объяснил Виктор Андрусов.

По его словам, российские оккупанты это понимают, поэтому постоянно атакуют Бахмут.

“Ибо если они остановятся, то сразу потеряют большую часть города. Потому что там невозможно закрепиться. Я думаю, что это последняя их наступательная операция, может, они будут совершать еще какие-то маленькие локальные набеги, но в целом я убежден, что после 9 мая как раз они перейдут к обороне. И они это показывают, без конца что-то строят, хотя это тоже бессмысленно, потому что если у вас есть окоп, а в нем никто не сидит, то зачем он вам”, — подчеркнул бывший советник руководителя ОП.

Напомним, что конкуренция между российскими частными военными компаниями растет в боях за город Бахмут на Донетчине.

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