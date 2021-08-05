Местные в Красногоровке отсняли моменты обстрелов

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Красногоровку. Это небольшой город стоит почти на линии огня.

Об этом со места обстрелов сообщает корреспондент ТСН Александр Загородний.

Обстрел пророссийские наемники начали в семь утра и продолжался полчаса. Попали оккупанты по жилым домам. Несколько снарядов прилетели в две многоэтажки.

Местные насчитали 9 мощных взрывов. Первый снаряд попал в 9-этажку вблизи самой линии разграничения, она пустует уже довольно давно. А вот два следующих снаряды разорвали жилое здание и авто. Его владелец снял кадры обстрела.

Один из снарядов залетел в квартиру супругов, мужчина пошел именно в комнату, а женщина была в ванной и это ее спасло. А вот мужчина получил тяжелые ранения. Он в реанимации. Как врачи объяснили журналистам, у него значительно поврежден бок — вырвано часть бедра и живота.

Военные нашли остатки снарядов и уверяют, что боеприпасы высокой точностью.

Новости с фронта: боевики обстреляли Красногоровку и ее окрестности

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