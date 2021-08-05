Галкин показал презент для Пугачевой и пошутил о ее возрасте

Шоумен сделал довольно необычный подарок жене.

Российский шоумен Максим Галкин, который недавно шокировал новым имиджем, сделал подарок жене, певице Алле Пугачевой.

На странице в Instagram юморист запостил видео, на котором его любимая изображена в машине "Запорожец" 1964 года, под бампером и на крыше которой цветы. Улыбающаяся Алла Борисовна с макияжем, в белой рубашке и юбке в цветочный принт делится в видео своими впечатлениями от такого презента.

"Замечательный, ретро, моего возраста. Подходит — и размеры, и цвет. Ну, спасибо, муженек, спасибо", — говорит в видео Пугачева.

В свою очередь, Галкин отмечает, что автомобиль вообще-то моложе Аллы Борисовны. На что звезда не растерялась и ответила с улыбкой: "Даже моложе? Ну, люблю молодых!".

Поклонники оценили юмор супругов, о чем сообщили в комментариях:

Замечательные! Обожаю вас!

Такая, неплохая ваза!

"Ретро, моего возраста", — чувство юмора у Аллы огонь

Напомним, что неделю назад влюбленный Максим Галкин показал Аллу Пугачеву с обнаженными стройными ножками во время танца. Шоумен поделился красивым фото жены.

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