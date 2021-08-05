Эксперимент Минздрава: в вакцинированном Моршине нет ни одного больного COVID-19

Эксперимент Минздрава: в вакцинированном Моршине нет ни одного больного COVID-19

Прививки уже получили более 72% населения.

В городе Моршине Львовской области продолжается пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения. По крайней мере, одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами — 66%.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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По данным ведомства, сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

"Идея вакцинировать жителей Моршина заключалась в том, чтобы туристы не боялись ехать в курортный город и понимали, что жители являются защищенными от коронавируса. Но если говорить о популяционном иммунитете целого города, учитывая, что есть вакцинированные туристы из разных стран, поэтому распространение COVID- 19 среди жителей Моршина остается. Но интенсивность будет значительно меньше, чем, например, на территориях тех населенных пунктов, где не состоялась вакцинация 70% населения. Для населения риска практически нет, а вот для туристов, которые между собой могут обмениваться вирусом в Моршине, такой риск есть", — пояснила portal.lviv.ua руководитель областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

Напомним, в Моршине Львовской области 16 апреля запустили пилотный проект Министерства здравоохранения по массовой вакцинации горожан против коронавируса, предусматривающий прививки 70% взрослого населения.

По состоянию на 5 августа 2021 в Украине от коронавируса уже привито 6 070 323 человека.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила только 215 тысяч.

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля в Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будет увеличено вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 млн доз этого препарата.

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