Макс Галкин с голым торсом продемонстрировал немалые усы

Шоумен показался в новом образе.

Российский юморист Максим Галкин, который месяц назад громко отпраздновал 45-летие, похвастался своим новым образом.

Похоже, шоумен решил добавить своему имиджу строгости и как способ сделать это отрастил пышные усы. На странице в Instagram Галкин разместил пикантный снимок, на котором предстоит с голым торсом, закутанный в простыню.

"Вхожу в роль самовлюбленного соблазнителя для кино. На один кадр уж получилось, или нет? Как блоггеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь", — поделился артист.

instagram.com/maxgalkinru

В свою очередь, подписчики страницы Галкина отметили, что ему очень идет новый лук, а кто-то даже сравнил юмориста с культовым Фредди Меркьюри.

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instagram.com/maxgalkinru

Напомним, на днях влюбленный Максим Галкин показал жену Аллу Пугачеву с обнаженными стройными ножками во время танца. Шоумен разместил красивое фото жены.

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