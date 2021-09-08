На Прикарпатье учителя объявили забастовку: после админреформы они остались без зарплаты

На Прикарпатье учителя объявили забастовку: после админреформы они остались без зарплаты

В Долинской ОТГ на зарплаты педагогов не хватает 35 млн грн.

Чиновники Долинской объединенной территориальной общины (Ивано-Франковская область) подали в суд на Кабмин, Минобразования и областной департамент образования, поскольку местные учителя остались без зарплаты. Через админреформу и новую формулу начисления государственных субвенции на выплату зарплаты не хватает 35 млн грн. Просидев все лето без денег, учителя объявили забастовку.

Об этом говорится 8 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Сразу после первого звонка, 2 сентября, долинские учителя объявили забастовку, поскольку не получали зарплату целое лето. Первые задержки зарплат начались еще в январе. Проблема же возникла еще в октябре прошлого года, когда было образовано Долинскую ОТГ, а к 8-ми городских школам, которыми занимался местный бюджет, добавились еще 18 сельских.

По новой формуле Минобразования, субвенции из бюджета предусмотрены только на классы с достаточным количеством учеников. Другие должны были сократить.

"Для нашей общины установили количество — 21 ученик в классе, не меньше. Вы сами понимаете, в сельских школах такого не было и не могло быть ", — объяснял ситуацию председатель Долинской ОТГ Иван Дирив.

Таким образом возник дефицит в 35 млн гривен. Территориальная община посчитала зарплаты на учреждения так, как они есть, а государство выдало деньги из расчета, что малокомплектные уже сократили.

"Как можно было посреди года сократить или снизить уровень учебным заведениям? Это 120 классов — примерно 10 школ надо было закрыть или как? " — удивляется заместитель председателя Алла Шевченко, отметив, что территория Долинской ОТГ охватывает горные села, а в распоряжении педагогов лишь 4 школьных автобуса.

В окружной административный суд в Ивано-Франковске отвоевывать свои зарплаты приехали учителя почти трех десятков школ Долинской ОТГ. Педагоги рассказывают, что их предупредили: средств на выплату им зарплаты за сентябрь-декабрь пока нет.

Педагоги рассказывают, что вынуждены теперь жить в кредит, ведь все сбережения давно закончились. "Мы все практически живем в кредит. Если нужно что-то купить, берется кредитная карточкя, рассчитываемся, а потом погашаем кредит — и снова начинаем все сначала", — говорит заместитель директора Долинского лицея №7 Наталья Ярич.

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От Министерства образования сегодня на суд никто не пришел. На запрос ТСН в ведомстве ответили: поскольку Долинская ОТГ не провела оптимизацию, деньги на зарплаты должны теперь искать в собственной казне. "При наличии заведений общего среднего образования с низкой наполняемостью классов, соответствующие местные советы должны покрывать дефицит средств образовательной субвенции за счет собственных доходов", — говорится в ответе Минобразования.

Между тем подобные жалобы со всех областей завалили Ассоциацию городов Украины. Почти у половины опрошенных ОТГ нет денег на зарплаты учителям, на содержание которых Минобразования средств уже не предусмотрело.

"Сценарии не очень хорошие. Если в местном бюджете тоже нет средств, то как местная власть должна обеспечить оплату учителям? Мы ожидаем, что в конце года будет перераспределение образовательной субвенции ", — отметила эксперт по вопросам образования Ассоциации городов Украины Татьяна Куценко.

На первом же заседании Окружного административного суда решить вопрос педагогов Долинской ОТГ не удалось. В суде объявлен перерыв на полторы недели. Поставить на паузу свою забастовку согласились и педагоги. Но угрожают возобновить протесты, если до 20 сентября им не выплатят задолженное.

Если же они выигрывают суд, то это станет прецедентом для других общин, которые оказались в похожей ситуации.

Новости Украины: учителя Долинской ОТГ объявили забастовку, потому что остались без зарплаты

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