Китай выделит $31 млн на помощь правительству талибов в Афганистане

Также Пекин предоставит Афганистану 3 млн доз вакцины от COVID-19.

Китай, важнейший торговый партнер "Талибана", заявил, что рассматривает создание исламистами нового правительства в Афганистане в качестве меры пресечения анархии. В Пекине готовы поддерживать связь с лидерами нового правительства.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, информирует МИД страны.

По его словам, Китай решил пожертвовать афганскому народу помощи на 200 млн юаней (31 млн долларов США), включая продукты питания, зимние вещи и лекарства. Также Пекин выделит Афганистану 3 млн доз вакцины.

Ван И добавил, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай попытаются договориться с "Талибаном".

Напомним

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Между тем министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 — ред) планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку