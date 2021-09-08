Китай виділить $31 млн на допомогу уряду талібів в Афганістані

Також Пекін надасть Афганістану 3 мільйони доз вакцини від COVID-19.

Китай, найважливіший торговий партнер "Талібану", заявив, що розглядає створення ісламістами нового уряду в Афганістані як припинення анархії. У Пекіні готові підтримувати зв'язок з лідерами нового уряду.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І, інформує МЗС країни.

За його словами, Китай вирішив пожертвувати афганському народу допомоги на 200 мільйонів юанів (31 мільйон доларів США), включаючи продукти харчування, зимові речі та ліки. Також Пекін виділить для Афганістану 3 мільйони доз вакцини.

Ван І додав, що Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія і Китай спробують домовитися з "Талібаном".

Нагадаємо:

Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас, в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.

– з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас, в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США. Тим часом міністри закордонних справ держав Великої сімки (G7 — ред) планують провести зустріч, головною темою якої стане ситуація в Афганістані.

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