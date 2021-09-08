У Туреччині виявили перші випадки нового COVID-штаму "Мю"

Але найбільш поширеним в Туреччині залишається штам "Дельта".

У Туреччині зафіксовано два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Мю".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Trend.

"Ми не плануємо вводити додаткові карантинні заходи, оскільки було виявлено тільки два випадки", — зазначив міністр.

За його словами, в Туреччині найчастіше зустрічаються штами коронавірусу "Дельта" і "Дельта плюс".

Крім того, Коджа нагадав про важливість вакцинації для боротьби з пандемією. Він упевнений, що після успішної кампанії вакцинації буде сформований колективний імунітет і рівень інфікування COVID-19 піде на спад.

Нагадаємо, що ВООЗ додала новий штам коронавируса "Мю" в список потенційно небезпечних.

Мутація, яку назвали "Мю", виникла в Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитися стійкою до нинішніх вакцин.

Новини світу: у Колумбії виявили новий штам коронавірусу "Мю"

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