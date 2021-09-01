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На таможне Черновцов догнивают 20 тонн слив, которые некуда девать

На таможне Черновцов догнивают 20 тонн слив, которые некуда девать

Таможенники сомневаются, что испорченные фрукты заберет даже владелец.

Кто будет есть испорченные сливы решать на комиссии черновицкие таможенники. 20 тонн фруктов на границе задержали две недели назад.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

По декларации владельца, в ящиках был чернослив, впрочем, оказалось — слива свежая. Весь груз таможенники изъяли и устроили аукцион, чтобы сливы продать в пользу государства. Торги устроили лишь несколько дней назад, когда слива уже начала гнить. Поэтому товар с дефектами выставили по цене 7 гривен за килограмм.

Испорченный груз в конечном итоге так никто и не купил. Что делать с гнильем — таможенники будут решать на специальном заседании комиссии.

Две тысячи ящиков могут снова выставить на аукцион, уничтожить или же вернуть владельцу, если тот их примет.

Новости Украины: таможенники будут решать, что делать со сливами, которые задержали 2 недели назад

Новости Украины: таможенники будут решать, что делать со сливами, которые задержали 2 недели назад
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