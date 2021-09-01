"Океан Эльзы" отыграет бесплатный концерт во Львове

Выступление приурочено к юбилею Львовского университета.

В этом году одному из лучших высших учебных заведений Украины — Львовскому национальному университету имени Ивана Франко — исполняется 360 лет.

По инициативе Святослава Вакарчука, лидера группы "Океан Эльзы" и выпускника университета, 18 сентября во Львове на площади возле университета состоится большой, бесплатный концерт коллектива.

"В этом году нашей Alma Mater 360 лет. Это очень важная дата. Не сделать в такую дату что-то особенное было бы просто невозможно. И я решил подарить родному университету то, во что по уши влюбился, будучи его студентом — музыку. Поговорил с ребятами из группы — все за. Поэтому радостно сообщаю: 18 сентября во Львове на специальной сцене перед главным корпусом универа состоится концерт группы "Океан Эльзы". Приглашаем львовян и гостей города. Приходите! Это будет крутой концерт!" - пообещал Вакарчук.

Само здание университета станет частью сцены: на нее будет спроектирована специальная световая программа от литовского гуру световых и концертных инсталляций Арвидас Буинаускаса.

Концерт запланирован к проведению 18 сентября, суббота, 20:00. Львов, площадь около университета. Вход свободный.

Напомним, что не так давно в жизни фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука произошло радостное событие. 46-летний музыкант впервые стал отцом.

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