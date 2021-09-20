Неделя резкого похолодания: когда и надолго ли вернется осеннее тепло

Еще немного осеннего солнца можно будет застать только в конце этой недели.

Метеорологическая осень в Украине пришла с дождями, похолоданием и сильными порывами ветра. Без теплой одежды и зонтов в ближайшие дни из дома лучше не выходить — предупреждают синоптики. Украинцев ждет неделя резкого похолодания, на днях в высокогорье Карпатах даже возможен снег.

О том, какой будет погода в ближайшие дни и вернется ли осенью тепло, говорится 20 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Еще несколько дней назад в столице можно было гулять в легкой одежде. Но уже сегодня без куртки или пальто — холодно, и с каждым днем на этой неделе будет становиться холоднее. Среднесуточная температура по всей стране опустилась ниже 15-ти градусов, а это значит — наступила метеорологическая осень.

"С северо-запада поступает поток холодной воздушной массы, поэтому температура ежедневно будет снижаться. Осадки будут преобладать по всей территории Украины ", — сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Холоднее всего на этой неделе будет на западе Украины. В Карпатах обещают ночные заморозки, а народные синоптики через несколько дней прогнозируют еще и снег. В Ивано-Франковске, Черновцах и Львове столбики термометров едва будут достигать отметки +8 градусов.

В Одесскую область похолодание еще ощутимо не добралось. Здесь довольно комфортная температура +21 градус, а побережье Затоки переполнено отдыхающими. Но в следующие дни уже и на черноморском побережье столбики термометров подвинутся вниз.

Еще немного осеннего солнца можно будет застать только в конце этой недели.

"В воскресенье-понедельник прекратятся осадки, будет больше прояснений и погода будет немного улучшаться. Будет и больше солнечных дней, дневные максимумы температуры будут значительно выше", — утешила синоптик Наталья Птуха.

Однако, возвращение тепла будет непродолжительным. Уже сейчас врачи советуют остерегаться сезонных простуд. Для профилактики не надо закрываться в четырех стенах, а наоборот — выходить на улицу.

"Если мы не адаптируем свой организм к такой погоде, нам будет плохо. Когда дождь, когда холодно, когда влажно, выходим во двор и дышим свежим воздухом ", — призывает семейная врач Наталья Коломай.

А еще в осеннюю пору необходимо укреплять свой организм витаминами из сезонных фруктов и овощей. Потому что эта осень, по прогнозам, будет холоднее предыдущих.

Погода в Украине: наступила метеорологическая осень - нас ждет неделя резкого похолодания

Авторы: Виктория Ковцун, Наталья Волосацкая, Сергей Осадчук

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