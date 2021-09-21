Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 21 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем 2,2 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 21 сентября зафиксирован 5159 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 137 человек, 2156 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1086 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 30563 человека;
- методом ИФА — 7718 человек;
- експрестестамы — 25692 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2355805 человек;
- выздоровели — 2233573 человек;
- летальных исходов — 55 056;
- проведения ПЦР-тестов — 12515008.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и г.. Киев (399).