Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,2 тисячі.

В Україні станом на ранок 21 вересня зафіксовано 5 159 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 137 людей, 2 156 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

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Також за минулу добу було госпіталізовано 1 086 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 30 563 особи;

методом ІФА – 7 718 осіб;

експрестестами – 25 692 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 355 805 осіб;

одужало – 2 233 573 осіб;

летальних випадків – 55 056;

проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

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