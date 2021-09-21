Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 21 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,2 тисячі.
В Україні станом на ранок 21 вересня зафіксовано 5 159 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 137 людей, 2 156 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 086 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 30 563 особи;
- методом ІФА – 7 718 осіб;
- експрестестами – 25 692 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 355 805 осіб;
- одужало – 2 233 573 осіб;
- летальних випадків – 55 056;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).
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