Под Киевом пьяный водитель, убегая от копов, открыл стрельбу

Под Киевом пьяный водитель, убегая от копов, открыл стрельбу

Его удалось задержать лишь через 40 минут.

Стрельба в пригороде Киева. Ее открыл водитель, которого преследовала полиция.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Патрульные остановили водителя «Ауди», который хаотично двигался по дороге, в Вышгороде. На что — водитель достал оружие и направил его в сторону правоохранителей, после этого начал убегать. Во время преследования мужчина выстрелил 8 раз.

Задержать его удалось лишь через 40 минут преследования в Печерском районе Киева. Выяснилось, что водитель был пьян.

Ему 33 года, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его машине нашли пистолет с резиновыми пулями. Полицейские открыли производство по статье «посягательство на жизнь правоохранителя». Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

«У него в крови было 2.5 промилле, то есть он был в нетрезвом состоянии, пистолет соответствующим образом изъяли. Гражданин ранее привлекался к ответственности по статье 129 именно — угроза убийства», — отметили в полиции.

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