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Під Києвом п’яний водій, тікаючи від копів, відкрив стрілянину

Під Києвом п’яний водій, тікаючи від копів, відкрив стрілянину

Його вдалося затримати лише за 40 хвилин.

Стрілянина у передмісті Києва. Її відкрив водій, якого переслідувала поліція. 

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Патрульні зупинили водія «Ауді», який хаотично рухався дорогою, у Вишгороді. На що - кермувальник дістав зброю і направив її в бік правоохоронців, після цього почав тікати. Під час переслідування чоловік вистрілив 8 разів.

Затримати його вдалось лише за 40 хвилин переслідування в Печерському районі Києва. З’ясувалося, що водій був п’яний.

Йому 33 роки, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. В його машині знайшли пістолет з гумовими кулями. Поліцейські відкрили провадження за статтею «посягання на життя правоохоронця». Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

«В нього в крові було 2.5 проміле, тобто він був на підпитку, пістолет відповідним чином вилучили. Громадянин раніше притягався до відповідальності за статтею 129 саме - погроза вбивства», - зазначили в поліції.

Новини України: п`яний водій стріляв по поліцейських, які його переслідували

Новини України: п`яний водій стріляв по поліцейських, які його переслідували
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