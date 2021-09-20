"Еммі-2021": оголосили переможців телепремії

Вручення відбувалось у Лос-Анджелесі.
Вчора, 19 вересня, відбулась 73-тя премія "Еммі" - найпрестижніша телепремія, на яку цьогоріч претендували телешоу, що вийшли у прайм-тайм з 1 червня 2020 року по 31 травня 2021 року.
Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2021 відбулася у Лос-Анджелесі. А серіалу "Корона" вручили найбільше нагород.
Лауреати "Еммі-2021":
Кращий драматичний серіал:
- "Корона" (The Crown) - перемога
- "Мандалорець" (The Mandalorian)
- "Хлопаки" (The Boys)
- "Бріджертони" (Bridgerton)
- "Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
- "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)
- "Поза" (Pose)
- "Це — ми" (This Is Us)
Найкращий комедійний серіал:
- "Тед Лассо" (Ted Lasso) - перемога
- "Темніють" (Black-ish)
- "Кобра Кай" (Cobra Kai)
- "Емілі в Парижі" (Emily in Paris)
- "Хитрощі" (Hacks)
- "Бортпровідниця" (The Flight Attendant)
- "Метод Комінскі" (The Kominsky Method)
- "Пен15" (PEN15)
Найкращий мінісеріал:
- "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit) - перемога
- "Я можу знищити тебе" (I May Destroy You)
- "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)
- "Підземна залізниця" (The Underground Railroad)
- "ВандаВіжн" (WandaVision)
Найкращий актор драматичного серіалу
- Джош О'Коннор ("Корона") - перемога
- Стерлінг К. Браун ("Це — ми")
- Джонатан Мейджерс ("Країна Лавкрафта")
- Реге-Жан Пейдж ("Бріджертони")
- Біллі Портер ("Поза")
- Меттью Різ ("Перрі Мейсон")
Найкращий комедійний актор:
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо") - перемога
- Ентоні Андерсон ("Темніють")
- Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")
- Вільям Х. Мейсі ("Безсоромні")
- Кенан Томпсон ("Кенан")
Найкраща комедійна акторка:
- Джин Смарт ("Хитрощі") - перемога
- Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")
- Еллісон Дженні ("Матуся")
- Трейсі Елліс Росс ("Темніють")
- Ейді Браянт ("Вискочка")
Найкраща акторка драматичного серіалу:
- Олівія Колман ("Корона") - перемога
- Узо Адуба ("Пацієнти")
- Емма Коррін ("Корона")
- Елізабет Мосс ("Оповідь служниці")
- Емджей Родрігес ("Поза")
- Джерні Смоллетт ("Лети")
Нагадаємо, у червні стало відомо, що організатори "Еммі" відмовились від гендерного розмежування у номінаціях. Премія замість актора/акторки вручалась виконавцю.