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"Еммі-2021": оголосили переможців телепремії

"Еммі-2021": оголосили переможців телепремії

"Еммі-2021" / Associated Press

Вручення відбувалось у Лос-Анджелесі.

Вчора, 19 вересня, відбулась 73-тя премія "Еммі" - найпрестижніша телепремія, на яку цьогоріч претендували телешоу, що вийшли у прайм-тайм з 1 червня 2020 року по 31 травня 2021 року.

Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2021 відбулася у Лос-Анджелесі. А серіалу "Корона" вручили найбільше нагород.

Лауреати "Еммі-2021":

Кращий драматичний серіал:

  • "Корона" (The Crown) - перемога
  • "Мандалорець" (The Mandalorian)
  • "Хлопаки" (The Boys)
  • "Бріджертони" (Bridgerton)
  • "Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
  • "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)
  • "Поза" (Pose)
  • "Це — ми" (This Is Us)

Найкращий комедійний серіал:

  • "Тед Лассо" (Ted Lasso) - перемога
  • "Темніють" (Black-ish)
  • "Кобра Кай" (Cobra Kai)
  • "Емілі в Парижі" (Emily in Paris)
  • "Хитрощі" (Hacks)
  • "Бортпровідниця" (The Flight Attendant)
  • "Метод Комінскі" (The Kominsky Method)
  • "Пен15" (PEN15)

Найкращий мінісеріал:

  • "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit) - перемога
  • "Я можу знищити тебе" (I May Destroy You)
  • "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)
  • "Підземна залізниця" (The Underground Railroad)
  • "ВандаВіжн" (WandaVision)

Найкращий актор драматичного серіалу

  • Джош О'Коннор ("Корона") - перемога
  • Стерлінг К. Браун ("Це — ми")
  • Джонатан Мейджерс ("Країна Лавкрафта")
  • Реге-Жан Пейдж ("Бріджертони")
  • Біллі Портер ("Поза")
  • Меттью Різ ("Перрі Мейсон")
Джош О'Коннор / © Associated Press
Джош О'Коннор / Associated Press

Найкращий комедійний актор:

  • Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо") - перемога
  • Ентоні Андерсон ("Темніють")
  • Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")
  • Вільям Х. Мейсі ("Безсоромні")
  • Кенан Томпсон ("Кенан")
Джейсон Судейкіс / © скріншот з відео
Джейсон Судейкіс / скріншот з відео

Найкраща комедійна акторка:

  • Джин Смарт ("Хитрощі") - перемога
  • Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")
  • Еллісон Дженні ("Матуся")
  • Трейсі Елліс Росс ("Темніють")
  • Ейді Браянт ("Вискочка")
Джин Смарт / © Associated Press
Джин Смарт / Associated Press

Найкраща акторка драматичного серіалу:

  • Олівія Колман ("Корона") - перемога
  • Узо Адуба ("Пацієнти")
  • Емма Коррін ("Корона")
  • Елізабет Мосс ("Оповідь служниці")
  • Емджей Родрігес ("Поза")
  • Джерні Смоллетт ("Лети")
Олівія Колман / © Associated Press
Олівія Колман / Associated Press

Нагадаємо, у червні стало відомо, що організатори "Еммі" відмовились від гендерного розмежування у номінаціях. Премія замість актора/акторки вручалась виконавцю.

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