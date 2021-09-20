"Еммі-2021": оголосили переможців телепремії

Вручення відбувалось у Лос-Анджелесі.

Вчора, 19 вересня, відбулась 73-тя премія "Еммі" - найпрестижніша телепремія, на яку цьогоріч претендували телешоу, що вийшли у прайм-тайм з 1 червня 2020 року по 31 травня 2021 року.

Церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі-2021 відбулася у Лос-Анджелесі. А серіалу "Корона" вручили найбільше нагород.

Лауреати "Еммі-2021":

Кращий драматичний серіал:

"Корона" (The Crown) - перемога

"Мандалорець" (The Mandalorian)

"Хлопаки" (The Boys)

"Бріджертони" (Bridgerton)

"Оповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

"Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)

"Поза" (Pose)

"Це — ми" (This Is Us)

Найкращий комедійний серіал:

"Тед Лассо" (Ted Lasso) - перемога

"Темніють" (Black-ish)

"Кобра Кай" (Cobra Kai)

"Емілі в Парижі" (Emily in Paris)

"Хитрощі" (Hacks)

"Бортпровідниця" (The Flight Attendant)

"Метод Комінскі" (The Kominsky Method)

"Пен15" (PEN15)

Найкращий мінісеріал:

"Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit) - перемога

"Я можу знищити тебе" (I May Destroy You)

"Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)

"Підземна залізниця" (The Underground Railroad)

"ВандаВіжн" (WandaVision)

Найкращий актор драматичного серіалу

Джош О'Коннор ("Корона") - перемога

Стерлінг К. Браун ("Це — ми")

Джонатан Мейджерс ("Країна Лавкрафта")

Реге-Жан Пейдж ("Бріджертони")

Біллі Портер ("Поза")

Меттью Різ ("Перрі Мейсон")

Джош О'Коннор / Associated Press

Найкращий комедійний актор:

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо") - перемога

Ентоні Андерсон ("Темніють")

Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")

Вільям Х. Мейсі ("Безсоромні")

Кенан Томпсон ("Кенан")

Джейсон Судейкіс / скріншот з відео

Найкраща комедійна акторка:

Джин Смарт ("Хитрощі") - перемога

Кейлі Куоко ("Бортпровідниця")

Еллісон Дженні ("Матуся")

Трейсі Елліс Росс ("Темніють")

Ейді Браянт ("Вискочка")

Джин Смарт / Associated Press

Найкраща акторка драматичного серіалу:

Олівія Колман ("Корона") - перемога

Узо Адуба ("Пацієнти")

Емма Коррін ("Корона")

Елізабет Мосс ("Оповідь служниці")

Емджей Родрігес ("Поза")

Джерні Смоллетт ("Лети")

Олівія Колман / Associated Press

Нагадаємо, у червні стало відомо, що організатори "Еммі" відмовились від гендерного розмежування у номінаціях. Премія замість актора/акторки вручалась виконавцю.

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