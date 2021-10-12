Погиб на месте: в Киеве водитель на Mitsubishi влетел в бетономешалку

Погиб на месте: в Киеве водитель на Mitsubishi влетел в бетономешалку

Водителя, 1976 года рождения, зажало внутри.

В Киеве водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении села Белогородка, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с бетономешалкой КАМАЗ.

Смертельная ДТП произошло 11 октября на улице Обороны в Святошинском районе столицы.

Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi ехал на большой скорости. От удара переднюю часть автомобиля полностью смяло. Водителя, 1976 года рождения, зажало внутри. Добраться до него медикам было сложно. Они пытались поддерживать его жизнь до приезда спасателей. Но мужчина умер еще до того, как его освободили из металлической ловушки.

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Все обстоятельства аварии выясняет полиция.

Напомним, на Броварском проспекте Volkswagen влетел в маршрутку с пассажирами, которая в результате въехала в металлическую опору и перевернулась.Шесть человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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