После 28 лет поисков: тело украинца Ткачука, погибшего во время российско-грузинской войны, доставят домой

После 28 лет поисков: тело украинца Ткачука, погибшего во время российско-грузинской войны, доставят домой

Сегодня с ним попрощались в соборе Тбилиси.

Возвращение на родину после 28 лет поисков. Из Грузии в Украину доставят тело украинца Леонида Ткачука, погибшего во время российско-грузинской войны в начале 90-х.

Об этом 13 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: из Грузии доставят тело Ткачука, погибшего во время российско-грузинской войны

Тогда он вместе с другими добровольцами поехал защищать Грузию от российского нашествия. 19-летнего парня смертельно ранили в бою, и отец, воевавший с ним в одном подразделении, решил похоронить сына в городе Сухуми — который они тогда защищали. Но с оккупацией могилы погибших изуродовали. Несколько недель назад сотрудникам Красного Креста удалось найти останки погибшего украинца и еще 4-х грузин. Сегодня с ними простились в соборе Тбилиси, а в ближайшее время самолет доставит гроб в Украину. Похоронят Леонида Ткачука на Лычаковском кладбище Львова.

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