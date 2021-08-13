Предложила погадать и вырвала из рук телефон: в Винницкой области мошенница ограбила ребенка (фото)

Жертвой грабительницы стал 12-летний мальчик.

В четверг, 12 августа, в подъезде многоэтажки на улице В. Порика в Хмельнике Винницкой области 23-летняя мошенница ограбила 12-летнего мальчика прямо возле дерей его квартиры. Инцидент произошел близко 16:30. Злоумышленницу задержали соседи потерпевшего мальчика, которые стали свидетелями преступления.

Как рассказали в полиции области, женщина ходила по квартирам и просила у людей деньги. Когда дверь одного из домов открыл ребенок, злоумышленница предложила ему погадать за деньги. Мальчик согласился и вынес 200 гривен.

В это время домой вернулись соседи, внимание которых привлекла незнакомка и ребенок с деньгами в руках. Поняв, что ее разоблачат, злоумышленница вырвала из рук несовершеннолетнего деньги и бросилась бежать. Неподалеку подъезда дома соседи ее догнали.

Как оказалось, 23-летняя злоумышленница ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения — содержание под стражей. За такое правонарушение женщине грозит до 4 лет тюрьмы.

Напомним, в Ужгороде дети ограбили женщину на улице. Они вырвали сумку из ее рук и бросились убегать.

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