В 13-ю годовщину вооруженной агрессии России против Грузии Украина призвала оказать давление на Москву

В 13-ю годовщину вооруженной агрессии России против Грузии Украина призвала оказать давление на Москву

Официальный Киев отметил, что Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

8 августа проходит 13 лет, как российские войска вторглись на территорию Грузии. Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением относительно этих событий. Официальный Киев поддержал Тбилиси и осудил действия Москвы.

"В результате дерзкой захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии — Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия — длительное время находятся под российской оккупацией. Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами", — отметили в МИД.

В министерстве отметили, что "Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций".

Киев также призвал мировое сообщество и дальше давить на Москву, пока она не освободит оккупированные территории.

"Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию в целях выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводе военных подразделений с оккупированных территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии — и осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий".

Напомним, что российская оккупация в самой Украине продолжается уже больше семи лет. РФ сейчас полностью контролирует Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей, где идет война.

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