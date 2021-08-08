Астролог назвал самые лицемерные знаки Зодиака

В глаза они говорят одно, а за глаза – совсем другое, поэтому окружающие никогда не знают, когда такие люди ведут себя искренне.

О них говорят, что они лицемерят, поэтому важно знать, что с такими людьми нужно держать ухо востро: как говорится, доверять, но проверять. Астролог Людмила Булгакова назвала самые лицемерные знаки Зодиака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, чье двуличие предопределено свойственной им двойственностью, часто кривят душой. Чаще всего они делают это в корыстных целях, когда от их лицемерия зависят их профессиональные или финансовые успехи: в таких случаях им кажется, что грех не слукавить, ведь это пойдет им на пользу. Просто так – без видимой цели – представители знака не лицемерят: зачем тратить душевные ресурсы на дело, которое заведомо не принесет им никакой выгоды?

Весы (24.09 – 23.10)

Весы являются всеобщими любимцами по многим причинам, но в том числе и потому, что они стремятся каждому окружающему сказать что-то хорошее. Правда, это не всегда соответствует истине, поэтому другие – скорее всего, те, кому комплимента не досталось – считают, что они лицемерят. Положив руку на сердце, надо признать, что так оно и есть, но представителей знака несомненно оправдывает тот факт, что они не преследуют корыстных целей, главное для них – сделать людям приятное.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы хотят казаться в глазах окружающих лучше, чем они есть на самом деле – лицемерие в данном случае является прекрасным средством, позволяющим достичь цели. Представители знака могут говорить то, что на самом деле не думают, если сочтут, что это важно для их репутации людей "приятных во всех отношениях". Исправить их практически невозможно, они все равно будут лицемерить, поэтому нужно принимать их такими, какие они есть, и скептически относиться к тому, что они говорят.

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