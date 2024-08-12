Пожар на ЗАЭС: что происходит сейчас

11 августа над одной из градирен Запорожской АЭС валил густой черный дым.

Какие причины возгорания, что с радиацией, погасили ли уже пламя и что сказали в МАГАТЭ, рассказали журнадлисты в эксклюзиве TSN.UA.

Пожар на ЗАЭС

Российские оккупанты 11 августа устроили пожар на Запорожской АЭС. Над одной из градирен станции валил густой черный дым. Первым об огне на территории оккупированной Запорожской АЭС вечером 11 августа сообщил председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Он указал, что жители Никополя заметили клубы черного дыма над одной из градирен электростанции и блики большого пожара рядом. Евтушенко сообщил со ссылкой на источники на оккупированной территории, что российские захватчики подожгли в градирне большое количество автомобильных шин:

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища".

В то же время он заверил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, "насколько это возможно в условиях оккупации".

Зеленский о пожаре на ЗАЭС

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что это оккупанты устроили пожар на территории ЗАЭС, и опубликовал соответствующее видео. Он заверил, что показатели радиации находятся в норме:

"Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть".

Он напомнил, что Россия с первого дня захвата АЭС использует ее сугубо для шантажа Украины, Европы и мира:

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности".

Радиационный фон из-за пожара на Запорожской АЭС

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, превышение уровня радиации из-за пожара на территории ЗАЭС не было зафиксировано. Задействованы все ответственные службы, который держат ситуацию на контроле, осуществляя замеры и постоянное наблюдение:

"Прошу местных сохранять спокойствие. Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и устрашения. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, – очередное тому подтверждение".

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что изменения радиационного фона в районе АЭС не зафиксированы, радионуклиды техногенного происхождения не обнаружены:

"Усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС. Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона".

Причины пожара на ЗАЭС

Позже в "Энергоатоме" сообщили, что вероятная причина пожара на ЗАЭС – халатность оккупантов или сознательный поджог россиянами градирни. Градирня №1 расположена примерно в 1 км от энергоблоков станции. В компании напомнили, что захватчики используют помещения и сооружения ЗАЭС как военные склады. В машзалах станции россияне разместили военные машины. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции. Поэтому существенно возрастают риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС:

"В то же время сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет".

Россияне обвинили ВСУ в атаке на ЗАЭС

Россияне традиционно обвинили ВСУ в атаке двумя дронами на Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что градирня станции якобы получила серьезные повреждения в результате атаки беспилотниками. Там указали, что на градирне возник пожар с горением внутренних конструкций:

"Внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда разрешит ситуация".

Заявление МАГАТЭ

В то же время в МАГАТЭ сообщили, что их эксперты слышали многократные взрывы вечером 11 августа, после которых видели сильный темный дым из северной части ЗАЭС:

"ЗАЭС сообщила команде о возможной атаке беспилотника на одну из градирен, размещенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось".

Что происходит на ЗАЭС

Как сообщил утром, 12 августа, Сергей Лысак, пожар на Запорожской АЭС удалось потушить. Уровень радиации на Никопольщине находится в норме:

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Держим ситуацию на контроле".

Военная часть РФ на территории ЗАЭС

Напомним, что Россия зарегистрировала воинскую часть "Росгвардии" на территории Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. А все для того, чтобы легализовать пребывание своих военных, сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные российского государственного реестра:

“Журналисты выяснили, что военная часть №6945 зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. Именно по этому адресу расположены промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. В росрегистре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Но есть данные об учредителе. Права учредителя выполняет Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ".

Ранее на заседании Совбеза ООН представитель Украины Сергей Кислица заявил, что усиление милитаризации станции и прилегающих оккупированных территорий остается частью российской военной стратегии. Москва использует их в качестве прикрытия для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра.

Деоккупация ЗАЭС

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сделал обнадеживающее заявление по поводу деоккупации ЗАЭС. По его словам, после Саммита мира в Швейцарии приблизилось освобождение Запорожской АЭС от российских оккупантов дипломатическим путем. Об этом он сказал журналистам 16 июня после официальной части пресс-конференции по итогам международного форума:

"Вопрос деоккупации ЗАЭС будет решаться "на платформе одной из стран, где будет обсуждаться ядерная безопасность". Все это признают, что должна быть деоккупация Запорожской станции дипломатическим путем".

Конкретных сроков, когда будут проходить подобные встречи, украинский президент не назвал.

Напомним, утром 12 августа пожар на Запорожской АЭС удалось потушить. Уровень радиации на Никопольщине находится в норме, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Держим ситуацию на контроле", – написал глава Днепропетровской ОВА в Сети.

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