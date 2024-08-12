Пожежа на ЗАЕС: що відбувається зараз

11 серпня над однією з градирень Запорізької АЕС валив густий чорний дим.

Які причини займання, що з радіацією, чи загасили вже полум’я та що сказали в МАГАТЕ, розповіди журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Пожежа на ЗАЕС

Російські окупанти 11 серпня влаштували пожежу на Запорізькій АЕС. Над однією з градирень станції валив густий чорний дим. Першим про вогонь на території окупованої Запорізької АЕС ввечері 11 серпня повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Він вказав, що жителі Нікополя помітили клуби чорного диму над однією з градирень електростанції та відблиски великої пожежі поряд. Євтушенко повідомив із посиланням на джерела на окупованій території, що російські загарбники підпалили у градирні велику кількість автомобільних шин.

"Можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища."

Водночас він запевнив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, "наскільки це можливо в умовах окупації".

Зеленський про пожежу на ЗАЕС

Невдовзі після цього президент України Володимир Зеленський підтвердив, що це окупанти влаштували пожежу на території ЗАЕС і опублікував відповідне відео. Він запевнив, що показники щодо радіації перебувають у нормі.

"Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути."

Він нагадав, що Росія від першого дня захоплення АЕС використовує її суто для шантажу України, Європи та світу.

"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки."

Радіаційний фон через пожежу на Запорізькій АЕС

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, перевищення рівня радіації через пожежу на території ЗАЕС не було зафіксовано. Задіяні усі відповідальні служби, які тримають ситуацію на контролі, здійснюючи заміри та постійне спостереження.

"Прошу місцевих зберігати спокій. Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження."

Очільник МВС Ігор Клименко підтвердив, що змін радіаційного фону у районі АЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

"Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС. Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону."

Причини пожежі на ЗАЕС

Згодом в "Енергоатомі" повідомили, що ймовірна причина виникнення пожежі на ЗАЕС – недбалість окупантів або свідомий підпал росіянами градирні. Градирня №1 розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції.У компанії нагадали, що загарбники використовують приміщення і споруди ЗАЕС як військові склади. У машзалах станції росіяни розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання та амуніції. Через це суттєво зростають ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

"Водночас повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає."

Росіяни звинуватили ЗСУ в атаці на ЗАЕС

Росіяни традиційно звинуватили ЗСУ в атаці двома дронами на Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що градирня станції начебто зазнала серйозних пошкоджень внаслідок атаки безпілотниками. Там вказали, що на градирні виникла пожежа з горінням внутрішніх конструкцій.

"Внутрішнім конструкціям градирні було завдано серйозних збитків. Загрозу обвалення конструкції оцінять фахівці, коли дозволить ситуація"

Заява МАГАТЕ

Водночас у МАГАТЕ повідомили, що їхні експерти чули багаторазові вибухи ввечері 11 серпня, після яких бачили сильний темний дим із північної частини ЗАЕС.

"ЗАЕС повідомила команді про можливу атаку безпілотника на одну з градирень, розміщених на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялось."

Що відбувається на ЗАЕС?

Як повідомив уранці 12 серпня Сергій Лисак, пожежу на Запорізькій АЕС вдалося загасити. Рівень радіації на Нікопольщині наразі перебуває в нормі.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Тримаємо ситуацію на контролі."

Військова частина РФ на території ЗАЕС

Нагадаємо, що Росія зареєструвала військову частину "Росгвардії" на території Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. А все для того, щоб легалізувати перебування своїх військових, повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані російського державного реєстру.

“Журналісти з'ясували, що військова частина №6945 зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. Саме за цією адресою розташовані промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В росреєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Натомість є дані про засновника. Права засновника виконує Федеральна служба військ Національної гвардії РФ.”

Раніше на засіданні Ради безпеки ООН представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що посилення мілітаризації станції та прилеглих окупованих територій залишається частиною російської воєнної стратегії. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра.

Деокупація ЗАЕС

Водночас президент України Володимир Зеленський зробив обнадійливу заяву щодо деокупації ЗАЕС. За його словами, після Саміту миру у Швейцарії наблизилося звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів дипломатичним шляхом. Про це він сказав журналістам 16 червня після офіційної частини пресконференції за підсумками міжнародного форуму.

"Питання деокупації ЗАЕС вирішуватиметься “на платформі однієї з країн, де обговорюватиметься ядерна безпека”. Усі це визнають, що має бути деокупація Запорізької станції. Дипломатичним шляхом.”

Конкретних термінів, коли відбуватимуться такі зустрічі, український президент не назвав.

Нагадаємо, вранці 12 серпня пожежу на Запорізькій АЕС вдалося загасити. Рівень радіації на Нікопольщині наразі перебуває в нормі, повідомили в Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Тримаємо ситуацію на контролі", – написав очільник Дніпропетровської ОВА в Мережі.

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