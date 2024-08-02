МАГАТЕ попередили про загрозу на окупованій ЗАЕС: що сталося

На Запорізькій атомній електростанції в тимчасово захопленому Енергодарі протягом останніх тижнів знижується рівень води у водоймі-охолоджувачі через спекотну літню погоду.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Зниження рівня води в ставку-охолоджувачі залишається потенційним джерелом занепокоєння. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити наявність достатнього запасу охолоджувальної води для потреб станції в будь-який час", - сказав Гроссі.

З його слів, експерти МАГАТЕ на станції спостерігають постійне зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі АЕС. Якщо ця тенденція збережеться, наголошує Гроссі, то незабаром відкачування води зі ставка стане проблематичним. Окрім того, підтримання рівня води у водоймі ускладнюється спекотною літньою погодою.

Слід зауважити, що торік після руйнування Каховської дамби окупаційна "адміністрація" ЗАЕС вирила 11 свердловин підземних вод, аби забезпечити приблизно 250 кубометрів охолоджувальної води на годину до ставків-охолоджувачів. Ці ставки забезпечують достатню кількість води для охолодження всіх шести реакторних блоків у їхньому нинішньому стані холодної зупинки.

Як повідомлялося, було зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу поблизу ЗАЕС. Вона була розташована приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС. Наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ, кажуть в МАГАТЕ.

Читайте також:

Кукуха поїхала остаточно?! Росіяни риють окопи навколо окупованої ЗАЕС!