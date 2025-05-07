"Родители угрожали": как 18-летний Иван сбежал из Луганска, чтобы жить в Украине

Иван Саранча / © ТСН

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18-летний Иван Саранча всю сознательную жизнь прожил в оккупации в Луганске, однако когда он стал совершеннолетним, приехал на подконтрольную Украине территорию.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Ивану Саранче 18 лет. Он родился в Луганске и две трети своей жизни провел в оккупации.

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«Мы встречаемся возле монумента „Родина-мать“ — побывать здесь парень мечтал с детства — и, похоже, сразу шокируем его своим предложением — подняться на верх», — говорит Карина Вакарева.

Когда Россия оккупировала Луганск в 2014 году, Ивану было всего семь лет. Он жадно рассматривает панораму Киева. И вспоминает свое единственное об Украине воспоминание с детства — сине-желтый флаг, висевший при входе в школу.

«Я на него так обратил внимание, потому что обычный день, а он такой яркий, и тогда было видно», — говорит он.

С этого момента город завешали триколорами, рассказывает Иван, и запустили антиукраинскую пропаганду.

«По поводу украинской истории — они ее убрали сразу. 14 февраля — это не только день всех влюбленных. А еще и освобождение Луганска от немцев. И в этот день Луганск на один день переименовывали в Ворошиловград. И на 9 мая тоже», — говорит парень.

Иван Саранча / © ТСН

В Музее становления украинской нации среди помещения — огромная карта Украины. В ней — специальные желоба с почвой из разных регионов. Рядом табличка, где пишет — «если тебя отбросило вдали от дома, набери с собой родную землю». Иван не сдерживается.

«Я же землю Луганской области не скоро увижу. А это будет теперь оберег», — говорит парень.

Новостями об Украине Иван начал интересоваться в 12 лет. Тогда впервые в соцсетях познакомился с подростками из Днепра.

«Я говорил, что мы враги, как мы можем общаться. А они мне — как же враги? Ты ведь в Украине живешь. Я говорю — так у нас же война. И тогда начался этот разговор, ты в оккупации живешь», — вспоминает парень.

После полномасштабного вторжения России в Украину ребята перешли в переписке на украинский. Так Иван выучил язык. Родителям об этом сказать боялся.

«Они, может, это и посмотрят и будут мне говорить, что это неправда. Но все, что я скажу — это правда. Они были и до 2014 пророссийские. И всегда отец мне объяснял, какие украинцы плохи, что они нас бомбят», — вспоминает Иван.

Друзья, украинские и международные новости помогали Ивану противостоять лжи окупантов. А когда россияне начали активно проводить мобилизацию, молодой человек начал искать пути — как выбраться на подконтрольную Украине территорию.

«Я устроился на работу, работал неофициально в Луганске и заработал 500 долларов где-то. Обманул родителей: сказал, что я хочу на 18 лет погулять где-то. Посмотреть мир, короче. И до этого я говорил, что уеду либо в Грузию, либо в Беларусь. И говорю маме, а ну, сделай мне загранпаспорт», — говорит Иван.

Из России на Беларусь, а затем на границу с Волынью — так Иван попал в Украину. Все время держал связь с волонтерами.

«Помогли мне сделать белый паспорт. Это удостоверение личности на возвращение в Украину. Я, когда увидел флаг впервые за все эти годы, я чуть не заплакал», — говорит Иван.

В день, когда ТСН писала интервью с Иваном, ему выдали паспорт. Третий месяц молодой человек привыкает к жизни в Киеве. Обитает в пригороде столицы — в модульном городке вместе с другими переселенцами. И уже строит планы на будущее — в мечтах Ивана стать скульптором.

Дата публикации 08:11, 07.05.25 Количество просмотров 2 Мама сказала, что я - предатель! Подросток из Луганска тайком сбежал в Киев и рассказал правду о "ЛНР"

С родителями юноша почти не общается. Они не поняли и не приняли его выбор.

«Угрожали тем, что меня вернут насильно. Мама была просто в истерике, она до сих пор говорит мне, что я ее предал», — говорит Иван.

Но в его родном городе все еще остаются люди, которым небезразлична Украина. Домой парень обязательно еще вернется, когда Луганск снова будет украинским.

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