С флагом к океану: как 32-летний украинец проехал на велосипеде пол Европы

С флагом к океану: как 32-летний украинец проехал на велосипеде пол Европы

В путешествие мужчина отправился в ноябре прошлого года.

Через семь стран к океану – велосипедом и с флагом Украины: 32-летний Юрий Петрань из Хмельницкой области вернулся в Украину. Еще в ноябре 2021-го мужчина нагрузил двухколесный пищей и палаткой, а затем самостоятельно отправился в путешествие через пол Европы.

Как прошло путешествие – в сюжете ТСН.Ранок за 11 февраля.

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На аэродром "Борисполя" сел самолет из Бергамо. В путешествии, Юрий говорит, от друзей немного отвык. Там только он, телефон и велосипед. Его путешествие началось еще осенью – с мечты. "Планировал доехать только до Словении, если запустят в Европу. Я ехал совершенно без вакцинации, без тестов. Потом вошел в кураж и решил доехать до океана", – рассказал путешественник.

Велосипедом проехал около пяти тысяч километров. До Португалии, где океан, семь стран. С багажом кастрюль, еды и палаткой каждый день преодолевал до сотни километров. Юрий иногда пробирался через грязи, иногда — через сугробы. Ночевал либо у украинцев, живущих в каждой из стран, либо под открытым небом.

32-летний путешественник проехал на велосипеде пол Европы и вернулся в Украину

За три месяца потратил 1200 евро. Говорит, что пытается путешествовать бюджетно. Больше средств потратил на покупку продуктов, немного на экскурсии и хостелы, потому что ночевал там, когда ночи были слишком холодными.

Что будет дальше? Юрий говорит: "Без сомнений – снова в путешествие. Сейчас домой. Увидеть родных. Буду планировать поездку в экозитические страны велосипедом".