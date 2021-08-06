Самой старшей пауерлифтерше исполняется 100 лет

Женщина появится в Книге рекордов Гиннесса за следующий год

Самой старшей в мире пауерлифтерше сейчас 99 лет, а в воскресенье ей исполнится 100. Пра-пра-пра-бабушка регулярно в спортзале занимается со штангой.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Американка Эдит Мьорвей-Трейн — бывшая танцовщица, которая живет в штате Флорида. Она всю жизнь была хореографом, однако тренироваться в спортзале начала в 91 год по приглашению подруги. Эдит быстро вошла во вкус, сейчас уже может отжать от груди 70 кг и даже участвует в соревнованиях.

Женщина уже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее имя внесли в издание за 2022, которое выйдет уже через месяц.

Новости мира: самой старшей пауэрлифтерше скоро исполнится 100 лет

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