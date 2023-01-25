Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево

Скорее всего, у водителя возникли проблемы с сердцем во время вождения.

На столичной Троещине произошло смертельное ДТП. На проспекте Красной Калины, 38/10 водитель Peugeot вылетел с дороги и въехал в дерево и в припаркованный там грузовик. Тело мужчины уже достали из салона авто и положили на скамейку. Прибывшие медики констатировали смерть.

Как рассказали нам в полиции Киева, по виду водителю 50-60 лет, его личность сейчас устанавливают

"На проспекте Красной Калины автомобиль Peugeot въехал в дерево. Водителю, вероятно, стало плохо и он выехал на обочину, где столкнулся с деревом. На место направлена следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать все обстоятельства и детали этого ДТП", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги 25 января над ТРЦ DreamTown в Оболонском районе поднялся столб дыма. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Сети.

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