Третий или Ореховый Спас: когда и как праздновать, традиции и поздравления

Третий или Ореховый Спас: когда и как праздновать, традиции и поздравления

29 августа Церковь отмечает Третий Спас, Ореховый Спас, или Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа.

29 августа — церковный праздник Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа — известной иконы Спасителя.

Впрочем, в народе более известное название — Третий Спас, Ореховый Спас или Хлебный Спас.

Праздник всегда приходится на следующий день после Успения Богородицы и завершает августовские праздники и летние церковные праздники. С сентября в церкви начинается новый календарный год.

История иконы Спас Нерукотворный

Праздник вспоминает одну из первых икон "Спас Нерукотворный", которая появилась на полотенце после того, как Иисус Христос коснулся тканью своего лица. Образ передали правителю Едессы — Авгару, который уверовал в Господа и страдал смертельной болезни — проказой.

Авгарь удивился, потому что посылал в Палестину своего живописца, чтобы тот нарисовал образ Иисуса и принес Авгару. Но как ни старался художник нарисовать образ Христа, ничего не получалось. Узнав о болезни и искренней вере правителя Авгара, Иисус Христос попросил учеников принести ему полотенце (убрус), омыл лицо водой и вытерся убрусом. В тот же миг на убрусе остался образ Спасителя.

После того, как Авгарь коснулся полотенца, болезнь отступила.

История праздника Перенесения Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа

Полотенце со Спасом Нерукотворным до 5 века висело на стенах правителя Едессы, а потом, когда власть стала языческой, 4 века его прятали от язычников.

В 9 веке Спас Нерукотворный выкупил император Константин Багрянородный и перенес в Константинополь.

Именно это перенос и празднуют 29 августа. А икона "Спас Нерукотворный" является одной из самых известных и любимых среди верующих.

История и традиции Ореховый Спас

Именно 29 августа наши предки начинали собирать урожай орехов, причем собирали с молитвой и благодарностью за урожай. Даже считали, что в этот день и орехи, а также листья наполнены особой силой. Знахари собирали ореховые листья именно в этот день.

На Ореховый Спас святили колодцы и чистили источники.

Считалось, чем больше орехов в лесу, тем лучше будет урожай следующего года.

История и традиции Хлебного Спаса, Спаса на холсте

Еще 29 августа называли Хлебным Спасом, поскольку в этот день выпекали хлеб из новых зерен пшеницы. Такой хлеб нельзя было выбрасывать, даже наступать ногой считалось неудачей.

В этот день женщинам запрещалось работать, они ходили в гости и путешествовали на ярмарку. На ярмарках продавали полотна и ткани. Считалось, 29 августа надо было купить любую вещь из ткани, и тогда год будет добрым.

Что можно и нельзя делать в этот день

29 августа желательно посетить храм, поблагодарить Бога за Его милость, и все хорошее, что вы имеете.

Есть благочестивая традиция в этот день идти в церковь и читать Тропарь Нерукотворного образа Спасителя.

В церквях святят плоды (орехи), что считается добрым делом.

Ограничьте количество времени для работы, увеличьте время для отдыха и молитвы.

Молитва Спаса Нерукотворного

О Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ты древле человеческаго естества Твоего лице пресвятою водою омыв и убрусом отер, чудесне оное на том же убрусе изобразити и Едесскому князю Авгарю во исцеление недуга его послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии раби Твои, душевными и телесными недуги нашими одержимии, лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати лица Твоего от нас, и уклонися гневом от рабов Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О Всемилостивый Господи, Спасителю наш! Вообрази Сам Себе в душах наших, да во святыне и правде жительствуеши, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога, нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом, славити не престанем во веки веков. Аминь.

Поздравления с Ореховым Спасом

Последний Спас

Вам орехов запас!

Давайте хлеб испечём

И в дом друзей позовем.

Пусть звучит детский смех,

И всех нас ждет успех!

***

С Ореховым Спасом поздравить вас хочу,

Пусть солнца луч в дом войдет

Пусть рожают орехи каждое лето,

А беда ваш дом пройдет.

***

Третий Спас скорее встречай,

Орехами вкусными друзей угощай.

И щедрость твоя к тебе вернется,

А злость и горе тебя не коснется.

С Ореховым Спасом, со Спасом вас Хлебным

Я поздравляю! И жить вам безбедно

Желаю всегда, и жить в мире со всеми,

Чтобы Господь даровал вам спасение!

***

Третий Спас — августовское праздник,

Время собирать урожай,

Янтарем угасает лето ...

Теплых зим желаю всем!

***

Хлебный Спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопы удач, корзины успехов, мешки радости и полные закрома благополучия.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда иметь защиту от невзгод и бед, как орех, защищенный скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

***

Встречайте осень Третьим Спасом! Пусть летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий и вкусный каравай. Щедрых запасов на зиму, замечательного хлеба на будущий год!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

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