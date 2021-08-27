В Украине подорожали абрикосы: какая стоимость фруктов

В прошлом году цена была меньше на -30%.

В Украине в разгаре сезон абрикосов, но цены на фрукты остаются высокими.

Об этом сообщает порталKurkul.com.

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На оптовом рынке "Шувар" украинские абрикосы пока стоят в среднем 55 грн за килограмм. К слову, в прошлом году в это время стоимость килограмма была более 37 грн — ниже на 30%. В 2020 году подорожали фрукты только в сентябре.

На оптовом рынке "Нежданный" цена абрикос несколько ниже — 45 грн/кг.

В торговых сетях и розничных рынках цены колеблются от 40 до 75 грн/кг.

Одна из причин, почему стоимость абрикос высокая, — это низкий урожай, который возник из-за холодной весны и летних ливней. Эти факторы уничтожили большой урожай. К слову, экономисты еще в начале лета прогнозировали высокие цены на фрукты: абрикосы, персики и сливы.

Как сообщалось, дешевых яблок в этом году на украинских рынках и в магазинах не будет. Эксперты дали неутешительные прогнозы: за низкого урожая цена за килограмм будет высокой. Фермеры прогнозируют на некоторые сорта цену 70 гривен. Главная причина — неблагоприятные погодные условия, которые снизили урожай.

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