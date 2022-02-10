Украинец собирался сначала поехать на велосипеде в Словакию, но вошел во вкус и отправился в Португалию / pixabay.com

Украинец проехал велосипедом через 7 стран, чтобы добраться до океана

Украинец проехал велосипедом через 7 стран, чтобы добраться до океана

Юрий за 3 месяца преодолел почти 5 000 км велосипедом, ночевал в палатке и добрался до океана в Португалии.

В Украину вернулся 32-летний Юрий Петрань родом из Хмельницкой области, который еще в ноябре погрузил свой велосипед едой и палаткой, самостоятельно отправился в путешествие через пол Европы и преодолел почти 5 000 км.

Об этом 10 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Путешественника, который три месяца не был дома, встретили в аэропорту друзья с плакатами, воздушными шарами, шампанским и его любимым салатом оливье. Юрий рассказал, что немного отвык от друзей в путешествии, был только с телефоном и велосипедом.

Также читайте В Британии 100-летний ветеран проезжает около ста миль на велосипеде в неделю

"Планировал доехать только до Словении, если запустят в Европу. Потому что я ехал абсолютно без вакцинации, без тестов. А потом вошел в кураж и решил доехать до океана", – рассказал путешественник.

В конце концов он преодолел почти 5 000 км через семь стран в Португалию, где океан. Ежедневно проезжал до 100 км с багажом кастрюль, еды и палаткой. Иногда Юрий пробирался через грязь и сугробы, а ночевал либо в украинцев, живущих в каждой из стран, либо под открытым небом.

"Ночью ко мне пришел какой-то неизвестный гость – то ли был дикий кабан, то ли олень. Я сделал вид, что я мертв, сплю, пока не ушел. Было немного тревожно", – поделился впечатлениями путешественник.

Он рассказал, что когда увидел океан, это было чем-то невероятным.

За три месяца Юрий потратил 1200 евро.

"Я стараюсь путешествовать бюджетно. И с велосипедом ты можешь попасть в места, куда не заедешь машиной", – рассказал путешественник.

Больше всего денег пошло на покупку еды, немного – на экскурсии, хостелы, когда ночи были слишком холодными, и – фото в Венеции.

"У вас были такие фотографии на 100 евро? Потому что там мне выписали штраф. В Венецию, в сам город нельзя вообще с велосипедом заезжать, только как пешеход", – рассказал Юрий.

Теперь он планирует поехать домой, увидеть родных, но потом снова планирует поездку велосипедом в экозитические страны.

32-летний путешественник, проехавший на велосипеде пол Европы, вернулся в Украину

Читайте также: