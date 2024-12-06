Ужасы в гробу: как украинцев пытают в плену РФ

Смерть украинцев в российском плену, к сожалению, является обычным ужасным явлением. Но тела погибших пленников часто возвращают в таком состоянии, что установить причину их гибели невозможно.

Из российского плена их привезли в гробах. Это жуткие истории украинских военных, которые были цинично убиты Россией, когда уже не могли защищаться, но остались несокрушимыми в своей вере и преданности Украине. Читайте дальше – в эксклюзиве ТСН.ua.

Морпех Иван Макаров был замучен в плену

Иван Макаров родился и вырос во Львовской области. Впоследствии семья переехала в село Дмитровка Николаевской области. В 2014 году после вторжения российских войск Иван вступил в ряды ВСУ. Затем демобилизовался, а когда началось полномасштабное вторжение – вернулся в строй, служил морпехом.

Сначала Макарова зачислили в ряды 36 бригады, а затем перевели в 501 отдельный батальон морпехов. Так он попал в Мариуполь. Четвертого апреля 2022 по приказу командира бригады Николая Бирюкова и его заместителя Константина Бессмертного более 250 военнослужащих 501 батальона морской пехоты попали в плен.

Сестра Ивана Анастасия вспоминает, что однажды весной 2022 года увидела его на видео. Он очень похудел, выглядел уставшим. А затем военная часть прислала уведомление, что он в плену. Более года Анастасия пыталась отыскать брата, однако в Координационном штабе по обращению с военнопленными и в офисе Международного комитета Красного Креста разводили руками.

В начале августа 2023 года маме Макарова позвонили по телефону. Сообщили, что Россия вернула тело, нужно опознать. Сестра рассказывает, что сначала прислали фото с телом не ее брата, но на следующий день ей прислали другое фото. На нем был Иван.

Официальная причина смерти Ивана Макарова – сердечная недостаточность и кахексия, то есть значительное истощение организма. Но состояние тела свидетельствует о другой причине. Анастасия видела многочисленные порезы и гематомы. Предполагала, что брата пытали.

"У него были порезы, вырванные мышцы, вмятина в черепе, травмированный нос", — перечисляет женщина травмы, которые увидела на теле брата во время опознания.

Больше всего ее шокировало клеймо: треугольник с глазом внутри, вырезанный над сердцем Ивана.

Где находился и где умер Иван, семья до сих пор не знает. Никаких документов на этот счет Россия не предоставила. В свидетельстве о смерти указана ее дата — 4 августа 2023, однако состояние тела, по оценке украинского судмедэксперта, свидетельствует о том, что мужчина умер значительно раньше.

Это не первый раз Россия проводит подобные манипуляции с погибшими украинскими пленными. Так, она пытается максимально усложнить установление реальной причины смерти украинскими судебно-медицинскими экспертами. Нередко останки возвращают в столь плохом состоянии, что в заключении отмечают: "Невозможно установить причину смерти из-за гнилостных изменений трупа".

Почти ко всем пленникам РФ применяет электрический ток, из-за чего сердце начинает плохо функционировать и даже останавливается. Один из свидетелей сообщил Медийной инициативе по правам человека, что после удара током охранникам пришлось проводить реанимационные мероприятия военнопленному из-за остановки сердца.

Иван Макаров – не единственный морской пехотинец из 501 батальона, тело которого было возвращено из российского плена. Известно еще о трех убитых в плену военных из этого батальона. Все они содержались в исправительной колонии №1 города Донское Тульской области.

Из полученных свидетельств известно, что к ним системно применяли пытки, несколько дней подряд не позволяли спать, заставляли выполнять утомительные физические упражнения и отказывали в еде. Вероятно, Макаров тоже мог быть в Донском.

Теракт в Еленовке

Теракт в Еленовке — одно из самых ужасных преступлений российской армии против украинских военнопленных. В ночь на 29 июля 2022 года на территории колонии в поселке Еленовка, который находился под контролем российских войск, произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных. Среди погибших были преимущественно защитники Мариуполя, в том числе герои "Азовстали", находившиеся в плену после длительной осады.

Многочисленные доказательства, в том числе спутниковые снимки, экспертные заключения и отсутствие характерных разрушений, свидетельствуют, что это был заранее спланированный теракт. В результате взрывов в Еленовской колонии более ста азовцев получили тяжелые ранения. Многие из них имеют ампутации конечностей, многочисленные обломочные поражения, травмы головы и брюшную полость. И они до сих пор находятся в российских тюрьмах, где им не оказывают должной медицинской помощи.

Сергей Нестеренко замучен в РФ

Сергей Нестеренко родился и вырос в Мариуполе В сентябре 2019 подписал контракт и пошел служить в 56 отдельную мотопехотную бригаду. С 24 февраля 2022-го Сергей вместе с побратимами встал на защиту Мариуполя, а уже 12 апреля того же года попал в плен на заводе Ильича.

Сергея перевезли в Ивановскую область РФ сразу после попадания в плен. В колонии, где содержались украинские военнопленные, ужасные условия — ежедневные избиения и издевательства со стороны охраны.

Жена Наталья рассказала, что во время построения, на котором всех пленных заставляли приседать, Нестеренко стало плохо, охрана на руках вынесла мужчину в неизвестном направлении. Тогда Сергея видели в последний раз, это было в конце лета 2022 года.

Когда тело мужчины вернули из плена, женщина заметила, что на голове у Сергея было что-то похожее на гематому. В свидетельстве о смерти, также переданном с телом, отмечалось, что Сергей Нестеренко умер 2 сентября 2022 года на территории России в городе Кохма во время пребывания в медицинском стационаре. Причина смерти не указана.

Патологоанатом, которая была во время опознания, сообщила Наталье, что, по ее мнению, у мужчины было двустороннее воспаление легких, но из-за состояния тела, которому уже семь месяцев, определить причину смерти невозможно.

Расстрелянный Александр Мациевский

6 марта 2023 года в Сети появилось жуткое видео с расстрелом у собственноручно выкопанной ямы обезоруженного военнопленного, который перед смертью в ответ на приказ врагов снять шеврон, произнес: "Слава Украине". Это были последние его слова, свидетельствующие о несокрушимости, силе духа и патриотизме украинского воина.

Также читайте Оккупанты расстреляли 5 украинских военнопленных на Запорожье: детали от прокуратуры

12 марта 2023 года Служба безопасности Украины окончательно подтвердила, что им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области 42-летний Александр Мациевский. В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский присвоил Мациевскому звание Героя Украины посмертно. А 6 декабря 2023, в День Вооруженных сил Украины в Киеве состоялось торжественное открытие памятника Александру Мациевскому.

Обезглавление украинских пленных

Украинские правоохранители неоднократно фиксировали преступления российских военных, в том числе пытки, убийства и ужасное отрезание голов военнопленным. В июне 2024 года тогдашний генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что россияне в Донецкой области обезглавили пленного бойца ВСУ. Эти преступные приказы отдают на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

В апреле 2023 года в Сети также появилось видео, на котором видно, как российские военные пытают украинского пленника и отрезают ему голову. Факты обезглавления украинских военнопленных российскими военными являются одним из ужаснейших проявлений военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права в войне, которую Россия ведет против Украины. Зверства, совершенные русскими военными, являются преступлениями против человечности и должны быть должным образом расследованы.

Смерти в плену

Вернувшийся из российского плена украинский военный Сергей Можаровский в интервью ТСН.ua рассказал, как российские оккупанты жестоко избили защитника Мариуполя, в результате чего его раны начали гнить и он скончался в плену в Горловке.

Морпех Александр Дидур, получивший тяжелое ранение в боях за Мариуполь и также прошедший плен, рассказал ТСН.ua о том, что "ДНРовцы" убили четырех украинских пленных.

К сожалению, на днях также стало известно о возвращении тела мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Россияне замучили его в плену, где он пробыл почти три года. Его задержали 13 марта 2022 года на одном из российских блокпостов на выезде из города Днепрорудное. В тот момент мэр продолжал выполнять свои обязанности.

27 февраля 2022 года группа местных жителей во главе с Матвеевым не пропустила в город российскую военную колонну. Позже городской голова пытался организовать обеспечение гуманитарных потребностей горожан – выпекание хлеба, помощь малоимущим и пожилым людям, занимался вопросами эвакуации гражданского населения в сторону города Запорожья и поддержанием правопорядка в городе.

Также читайте Зеленский назвал количество мэров в российском плену

Мэр отказался сотрудничать с российским оккупационным контингентом. Евгения Матвеева незаконно удерживали на территории РФ, что было подтверждено Россией через Международный комитет Красного Креста в 2023 году. Обстоятельства гибели Евгения Матвеева неизвестны.

Реакция мира на пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир мало реагирует, видя, что РФ делает с украинскими пленными. До сих пор в мире немного голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях.

Зеленский также отметил, что Украина мало получает помощи от ООН и Международного Комитета Красного Креста по возвращению украинских пленных. Из плена удалось вернуть 3767 украинцев и украинок.

За время войны, которая в Украине длится уже 10 лет, стало ясно, что международные организации, которые должны обеспечивать соблюдение гуманитарного права, не играют своей ключевой роли. ООН и МККК обладают значительными ресурсами, мандатом и полномочиями, но их вклад в увольнение украинцев остается минимальным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОРЕЗЫ, ВЫРВАННЫЕ МЫШЦЫ, ВМЯТИНА В ЧЕРЕПЕ! Как украинцев пытают в плену РФ?

Напомним, в то время, когда в Украине ежедневно гибнут взрослые и дети, когда россияне захватывают в плен гражданских украинцев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречается с военным преступником Путиным. В октябре он выступил на саммите БРИКС в Казани, а затем с глазу на глаз поговорил с кремлевским диктатором. Это все, что нам нужно знать о международных организациях.

Читайте также: