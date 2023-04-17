В какой валюте лучше хранить деньги во время войны – совет эксперта

Украинцам следует хранить деньги в разных валютах – евро и долларах. Однако на этот фактор также оказывает влияние количество денежных средств.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченков интервью ТСН.ua объяснил особенности хранения средств во время войны и когда стоит тратить доллары.

"Для каждого человека есть своя стратегия, как хранить средства. У кого мало денег, то стоит хранить средства в гривне. А у кого их больше, то я бы советовал часть переводить в доллары. У кого их еще больше, то нужно разбивать на доллары, гривны и евро. Гривну нужно тратить прежде всего. А когда вы видите, что идет тенденция к усилению гривны, то стоит прежде всего тратить доллары. То есть это такая творческая стратегия. Сейчас курсы валют очень сильно зависят от политики. Если бы доминировали экономические факторы, то можно было давать четкие прогнозы. Но когда в экономику вмешивается политика, то очень трудно что-либо прогнозировать", — отметил эксперт.

Напомним, эксперт рассказал, что будет с долларом после войны.

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