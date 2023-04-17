У якій валюті краще зберігати гроші під час війни – порада експерта

Українцям варто зберігати гроші у різних валютах – євро та доларах. Проте на цей фактор також впливає кількість грошових коштів.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченков інтерв'ю ТСН.ua пояснив про особливості зберігання коштів під час війни та коли варто витрачати долари.

"Для кожної людини є своя стратегія, як зберігати кошти. У кого мало грошей, то варто зберігати кошти у гривні. А у кого їх більше, то я б радив частину переводити в долари. У кого їх ще більше, то потрібно розбивати на долари, гривні та євро. Гривню потрібно витрачати насамперед. А коли ви бачите, що йде тенденція до посилення гривні, то варто насамперед витрачати долари. Тобто це така творча стратегія. Зараз курси валют дуже сильно залежать від політики. Якщо б домінували економічні фактори, то можна було давати чіткі прогнози. Але коли в економіку втручається політика, то дуже важко щось прогнозувати", - зазначив експерт.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з доларом після війни.

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