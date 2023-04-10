В Киеве из окна многоэтажки выпала девочка: что известно

В Киеве произошел трагический случай на улице Зодчих (Святошинский район). Из окна многоэтажки сегодня, 10 апреля, около 9 часов утра, выпала несовершеннолетняя девочка.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что об этом трагическом случае им сообщили выезжавшие на место трагедии врачи.

"Также на место чрезвычайного происшествия выезжала следственно-оперативная и судебно-медицинские эксперты. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Возраст девочки, выпавшей из окна многоэтажки точно не восемь лет (такая информация появилась в Сети, — ред.). Предварительно она несовершеннолетняя. На вид она старше — 12-14 лет", — рассказали нам в полиции Киева.

К сожалению, полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью. Она скончалась.

Напомним, ранее в Одессе два человека выпали с 14-го этажа жилого дома.

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