У Києві з вікна багатоповерхвки випала дівчинка: що відомо

У Києві стався трагічний випадок на вулиці Зодчих (Святошинський район). З вікна багатоповерхівки сьогодні, 10 квітня, близько о 9 годині ранку, випала неповнолітня дівчинка.

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що про цей трагічний випадок їм повідомили лікарі, які виїжджали на місце трагедії.

"Також на місце надзвичайної події виїжджала слідчо-оперативна та судово-медичні експерти. Правоохоронці зараз з’ясовують всі обставини та причини трагедії. Вік дівчинки, яка випала з вікна багатоповерхівки точно не вісім років (така інформація з’явилася в Мережі, - ред.). Попередньо вона неповнолітня. На вигляд вона старша - 12-14 років", - розповіли нам в поліції Києва.

На жаль, отримані дитиною травми виявилися несумістні з життям. Вона померла.

Нагадаємо, раніше в Одесі двоє людей випали з 14-го поверху житлового будинку.

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