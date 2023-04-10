На Чернігівщині перекрили одну із трас через підтоплення

На одній із трас у Чернігівської області сталося підтоплення через підняття води у Десні.

У Чернігівській області через значне підняття рівня води в Десні порушено автомобільне сполучення на трасі Т2502 Новгород-Сіверський — Шостка, в районі села Путивськ.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на начальника Новгород-Сіверського районного відділення ГУ ДСНС України Андрія Анікієнка.

"Проїзд цією ділянкою заборонений. Найближчий об‘їзд через Короп", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Краматорська прорвало дамбу. Внаслідок цього сталося неконтрольоване скидання води, затопило щонайменше 260 житлових будинків.

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