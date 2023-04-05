Краматорськ затопило: усе, що відомо про прорив дамби (фото, відео)

Поблизу Краматорська Донецької області 4 березня прорвало дамбу. Частково зруйнувався водоскидний шлюз греблі в селі Городещине. У результаті сталося неконтрольоване скидання води, затопило щонайменше 260 житлових будинків у громаді.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію.

Чого прорвало дамбу в Краматорську

Про прорив дамби 4 березня повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Він опублікував відео з місця події на своїй сторінці у Facebook. Мер зазначив, що причина прориву — збільшення кількості води через таєння снігу.

"Березневий снігопад продовжує коїти лиха — розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях", — зазначив очільник Краматорська.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Скільки будинків затопило

У Краматорську оперативно розгорнули штаб комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її першочергова задача була зменшити потік води, яка продовжує прибувати і розливається населеними пунктами.

Ввечері 4 березня у ДСНС повідомили про підтоплення 260 домівок на 30 вулицях в Краматорському районі. Рятувальники евакуювали людей з постраждалих будинків, їх розселили до тимчасового житла.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Порятунок людей

Евакуювати мешканців через підтоплення допомагала патрульна поліція, комунальники та медики. За даними правоохоронців, рівень води на вулицях Краматорська в деяких місцях досягав 1,5 метра.

Поліцейські показали, як пробиралися до будинків та на руках виносили людей та тваринок. Когось виводили під руки, когось вивозили автівкою, когось — транспортували на човні, дітей довелося виносити на собі.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Напір води вдалося зменшити

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вдень 5 березня заявив, що на місці прориву створили бетонне загородження. Там продовжують розчищати русло річки Бичок для мінімізації наслідків розливу.

"Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях. Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло", — зазначив Кириленко.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Постраждалим виплатять компенсацію

Рятувальники продовжують обстежувати затоплені ділянки та відкачують воду з підвалів підтоплених будинків. Руйнування фіксують та документують. Усім постраждалим від стихії в ОВА обіцяють надати компенсацію з місцевого бюджету та допомогу у відновленні пошкодженого житла

"Вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів. На нараді за участі усіх залучених в процес ліквідації наслідків підтоплення обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому", — додав Кириленко.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

Фото: Донецька обласна військова адміністрація Фото: Донецька обласна військова адміністрація

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